Питерский водитель использовал газ против штурмовавших его машину полицейских

В Приморском районе Санкт-Петербурга девять патрульных машин преследовали пьяного водителя, который не желал подчиниться требованиям и остановиться. Сражался он до последнего: когда машину остановили и выломали дверь, нарушитель использовал газовый баллончик. Противостояние попало в объектив камеры наблюдения.

Владелец легковушки вместе с приятелем вечером 31 марта долго колесил по улицам города, ловко уходя от стражей порядка. В конце концов его заблокировали около дома 20 по Ольховой улице, но на этом злоключения не закончились. На кадрах видно, что полицейским после погони пришлось в буквальном смысле брать штурмом оплот нарушителя. Основной удар приняла на себя дверь с водительской стороны. Когда она пала, из глаз у правоохранителей хлынули слезы — злоумышленник распылил перцовый баллончик.

Заминка оказалась минутной, после чего пьяного хулигана все же скрутили, уложив лицом в асфальт. Ему грозит уголовное наказание за сопротивление стражам порядка.