Москва готова развернуть систему QR-кодов для выходящих из дома

По словам руководителя Департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуарда Лысенко, в столице все технически готово для запуска системы контроля перемещений выходящих из дома граждан, использующей QR-коды. Об этом чиновник завил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, система построена на платформе mos.ru, которая способна выдерживать большие нагрузки. Ранее некоторые эксперты высказывали опасение, что одновременное обращение миллионов москвичей к сайту для регистрации вызовет неполадки в его работе.

"Да, мы готовы к этому, — сказал Лысенко. — Платформа — это портал мэра. Он у нас выдерживает такие нагрузки в течение года и в пиках, что я уверен, что мы абсолютно точно всем дадим необходимые коды".

Глава ДИТ Москвы пояснил, как будет работать система на практике. Житель города, которому потребуется QR-код, зарегистрировавшись на портале, должен заполнить "простую форму". После этого для него генерируется соответствующий код. Его можно распечатать, оставить на телефоне, получить на электронную почту или просмотреть в личном кабинете.

Гражданам, у которых нет компьютера или доступен только кнопочный сотовый телефон, помогут по специальному номеру — сотрудники колл-центра помогут сгенерировать специальный код и просто продиктуют его цифры. Разговоры будут записываться, чтобы предотвратить злоупотребления. Также гражданам помогут зарегистрироваться на портале.

QR-коды будут проверять на улицах "уполномоченные органы", однако какая именно информация будет содержаться в коде и станет доступна проверяющим, Лысенко не сообщил. По словам чиновника, это будет прописано в постановлении правительства Москвы, пока же такие детали обсуждать преждевременно.

Ранее Лысенко рассказал, какое приложение выпустят для больных COVID-19 москвичей, проходящих лечение на дому и обязавшихся соблюдать режим самоизоляции.