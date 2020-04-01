1 апреля 202011:14

"Челси" и "Арсенал" поспорят за футболиста "Барселоны" Умтити

Global Look Press

Два лондонских футбольных клуба "Арсенал" и "Челси" сообщили о своем желании приобрести у испанской "Барселоны" защитника сборной Франции Самуэля Умтити. 26-летний игрок может покинуть каталонцев в ближайшее трансферное окно, которое откроется летом.

В "Барселоне" готовы пойти на продажу француза — накануне в клубе из столицы Каталонии дали понять, каких игроков они могут отпустить в другие команды и Умтити входит в их число. Как сообщает Mundo Deportivo, сам Умтити не хотел бы покидать "блаугранас", но готов сменить клуб только ради команды, выступающей в Лиге чемпионов. Именно поэтому приоритетом для него является "Челси".

Продажа станет возможной, если потенциальный покупатель будет готов заплатить за защитника не меньше 50 миллионов евро — именно во столько "Барселона" оценивает своего игрока.

Напомним, что Умтити выступает за "Барсу" с 2016 года. В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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