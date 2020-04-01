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1 апреля 202010:39

Собянин утвердил второй пакет мер поддержки малых и средних предприятий Москвы

Собянин утвердил второй пакет мер поддержки малых и средних предприятий Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил второй пакет мер антикризисной поддержки малых и средних предприятий (МСП). В частности, расширен доступ МСП к получению кредитов и субсидий, что позволит предприятиям снизить риски банкротства и продолжить работу в условиях кризиса.

Участники Московского инновационного кластера, работающие в промышленности, науке и IT, а также МСП в гостиничном бизнесе смогут при приобретении на свои деньги импортного оборудования возместить до 25% расходов, а при приобретении российского оборудования — до 35% расходов.

В случае привлечения кредита предпринимателям возместят процентную ставку (в пределах ключевой ставки Банка России).

В случае лизинга предпринимателям могут возместить до 25% платежей при закупке импортного и до 35% платежей при закупке российского оборудования. Предприниматели смогут использовать одну субсидию или комбинацию нескольких видов субсидий, но размер возмещения не превысит 10 млн руб. в год.

Поддержка франчайзи расширена за счет включения в программу предпринимателей, которые работают по договорам субконцессии. В перечень субсидируемых затрат включено приобретение оборудования, покрытие расходов на оплату ЖКУ и выплату вознаграждения правообладателю в виде фиксированных разовых платежей и периодических платежей.

Власти впервые вводят субсидирование (до 50%, но не более 700 тыс. руб. до конца 2020 г.) расходов МСП на продвижение товаров и услуг на торговых интернет-площадках и оплату онлайн-услуг по доставке еды. Компенсацию выплатят при условии, что размер вознаграждения агрегаторов не превышает 20% от стоимости размещенного товара или услуги.

Кредитные организации получат госсубсидии на предоставление льготных кредитов для МСП, которые работают не более трех лет. Кредиты на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели предоставят по ставке не более 8% годовых, речь идет о кредитах в размере от 500 тыс. до 15 млн руб.

Собянин расширил перечень мер финансовой поддержки столичных экспортеров, которые смогут возместить затраты при экспорте товаров, услуг и продуктов интеллектуальной деятельности. Субсидированию подлежат также расходы на подготовку продукции для продвижения на международном рынке.

Власти вводят новый вид поддержки — грант в размере 10% от стоимости выполненного экспортного контракта, при этом размер гранта не превысит 10 млн руб. или 50% от объема налогов, уплаченных в городской бюджет.

С 1 апреля расширен перечень получателей субсидий на инжиниринг. Такие субсидии смогут получить участники Московского инновационного кластера, зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее одного года до подачи заявки. Субсидия компенсирует до 50% затрат (но не более 50 млн руб.) на подготовку конструкторской документации и опытных образцов, а также на приобретение оборудования.

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