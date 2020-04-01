Оперштаб: число заболевших коронавирусом в России возросло до 2777

В России коронавирусной инфекцией заразились 2777 человек. Таким образом, за сутки число заболевших возросло на 440. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Больше всего заболевших в столице — 1880 человек. По данным оперштаба, в столице более 40 процентов заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет. Также коронавирус подтвержден у 29 детей. Все коронавирусная инфекция распространилась уже на 75 российских регионов.

Вместе с тем за прошедшие сутки из российских больниц после лечения выписали 69 человек. В Москве из больниц вышли 45 человек. Скончались 24 человека.

Накануне стало известно о том, что коронавирусом заболел главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, он чувствует себя хорошо и находится на изоляции в своем кабинете.