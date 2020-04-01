Гибель журналиста "Вести Новосибирск": момент ДТП попал на видео

Камера наблюдения зафиксировала момент аварии, в которой погиб наш коллега — журналист "Вести Новосибирск" Антон Лучанский.

Трагический случай произошел около 22 часов 30 марта на улице Богдана Хмельницкого. Водитель Mercedes-Benz E200, как можно судить по кадрам, торопился пересечь перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора, а потому не остановился перед подъехавшим к остановке трамваем. Стоило Антону выйти из салона, как он тут же угодил под колеса иномарки.

Удар был такой силы, что известного в Новосибирске журналиста отбросило на несколько метров вперед, он остался лежать на трамвайных путях. К моменту прибытия медиков Антон еще был жив, но спасти ему жизнь врачам не удалось — он скончался по пути в больницу.

На 27-летнего водителя завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Антон Лучанский родился в 1974 году. Окончил исторический факультет Новосибирского педагогического университета и успел попробовать себя во многих профессиях, пока окончательно не нашел себя в журналистике. Последние годы был ведущим "Вести Новосибирск". Занимался общественной деятельностью, выступал за сохранение исторического наследия родного района.