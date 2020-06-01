Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

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Сегодня мы рассказываем о трехлетнем Арсении Слободенюке из Нижнего Новгорода.

У мальчика тяжелое генетическое заболевание – муковисцидоз. Из-за нарушения белкового обмена дыхательные пути забивает густая слизь, которая мешает работе легких. Арсений принимает лекарства, чтобы разжижить слизь, но для нормального дыхания этого недостаточно. Мальчику необходима дренажная вибросистема, которая позволит очищать легкие от мокроты. Но стоит она больше полумиллиона рублей, таких денег в семье нет.

Из письма Юлии Юмаевой, мамы Арсения: "Еще до рождения сына врачи, проводившие УЗИ, заметили у него нарушения развития кишечника. Арсений родился раньше срока и сразу попал в реанимацию. В больнице сын провел целый месяц – ему устраняли непроходимость кишечника, наладили пищеварение. Тогда же Арсению провели генетический анализ, который показал, что у сына муковисцидоз – тяжелое врожденное заболевание, которое поражает железы внутренней секреции. При этой болезни образуется густая слизь, которая закупоривает легкие и нарушает работу кишечника. Чтобы разжижать слизь, нужно постоянно принимать большое количество специальных препаратов. Но это далеко не все наши проблемы: Арсений не может как следует откашляться. Для того чтобы выводить мокроту из легких, врачи рекомендуют сыну специальную вибросистему, состоящую из откашливателя и виброжилета. Мы использовали ее во время лечения в стационаре, но теперь Арсений дома, и такая система ему нужна постоянно, поскольку с помощью гимнастики и ингаляций не получается полностью вывести мокроту. За счет госбюджета вибросистема не предоставляется. Стоит она очень дорого – нам не собрать нужную сумму. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Арсения Слободенюка не хватает 99 468 руб.

Педиатр Приволжского исследовательского медицинского университета Марина Ерзутова (Нижний Новгород): "Для очищения дыхательных путей от вязкой мокроты, снижения риска развития пневмонии, стабилизации общего состояния ребенка и улучшения функции легких требуется вибрационно-компрессионная терапия с использованием виброжилета".

Стоимость дренажной вибросистемы 663 264 руб.

19 779 руб. собрали телезрители ГТРК "Нижний Новгород"

544 017 руб. собрали читатели Вестей.Ru, lenta.ru и rusfond.ru

Не хватает 99 468 руб.

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