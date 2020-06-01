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Помогите детям. Русфонд 4 часа назад

1 июня 202015:17

Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о трехлетнем Арсении Слободенюке из Нижнего Новгорода.

У мальчика тяжелое генетическое заболевание – муковисцидоз. Из-за нарушения белкового обмена дыхательные пути забивает густая слизь, которая мешает работе легких. Арсений принимает лекарства, чтобы разжижить слизь, но для нормального дыхания этого недостаточно. Мальчику необходима дренажная вибросистема, которая позволит очищать легкие от мокроты. Но стоит она больше полумиллиона рублей, таких денег в семье нет.

Из письма Юлии Юмаевой, мамы Арсения: "Еще до рождения сына врачи, проводившие УЗИ, заметили у него нарушения развития кишечника. Арсений родился раньше срока и сразу попал в реанимацию. В больнице сын провел целый месяц – ему устраняли непроходимость кишечника, наладили пищеварение. Тогда же Арсению провели генетический анализ, который показал, что у сына муковисцидоз – тяжелое врожденное заболевание, которое поражает железы внутренней секреции. При этой болезни образуется густая слизь, которая закупоривает легкие и нарушает работу кишечника. Чтобы разжижать слизь, нужно постоянно принимать большое количество специальных препаратов. Но это далеко не все наши проблемы: Арсений не может как следует откашляться. Для того чтобы выводить мокроту из легких, врачи рекомендуют сыну специальную вибросистему, состоящую из откашливателя и виброжилета. Мы использовали ее во время лечения в стационаре, но теперь Арсений дома, и такая система ему нужна постоянно, поскольку с помощью гимнастики и ингаляций не получается полностью вывести мокроту. За счет госбюджета вибросистема не предоставляется. Стоит она очень дорого – нам не собрать нужную сумму. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Арсения Слободенюка не хватает 99 468 руб.

Педиатр Приволжского исследовательского медицинского университета Марина Ерзутова (Нижний Новгород): "Для очищения дыхательных путей от вязкой мокроты, снижения риска развития пневмонии, стабилизации общего состояния ребенка и улучшения функции легких требуется вибрационно-компрессионная терапия с использованием виброжилета".

Стоимость дренажной вибросистемы 663 264 руб.

19 779 руб. собрали телезрители ГТРК "Нижний Новгород"

544 017 руб. собрали читатели Вестей.Ru, lenta.ru и rusfond.ru

Не хватает 99 468 руб.

ПОМОЧЬ АРСЕНИЮ

О РУСФОНДЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире ВГТРК и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 147 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 14,556 млрд руб. В 2020 году (на 28 мая) собрано 495 265 521 руб., помощь получили 433 ребенка. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант на проект "Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга», а его Национальный РДКМ – президентский грант на проект "Академия донорства костного мозга", грант мэра Москвы на проект "Спаси жизнь – стань донором костного мозга" и грант Департамента труда и соцзащиты населения Москвы на проект "Столица близнецов" .Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

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