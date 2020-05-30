Чубаров "дошел до людоедства", считает Молохов

Призывы лидера экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в России) Рефата Чубарова не допустить восстановления водоснабжения Крыма можно охарактеризовать как людоедство, убежден руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов.

"Удивительно, до какого людоедства можно дойти в своей ненависти к крымчанам", — приводит высказывание Молохова РИА Новости.

Политик предположил, что Чубаров изо всех сил пытается "наслать засуху" на полуостров. По мнению Молохова, Чубаров, если бы мог, "лично бы выпил всю воду в Северо-Крымском канале в Херсонской области, лишь бы не дать малейшего шанса на восстановление водоснабжения".

Лидера "Меджлис крымско-татарского народа" ранее заявил украинским СМИ, что следует быть готовыми к тому, что Россия может "пойти на силовые действия" против Украины, чтобы обеспечить водоснабжение Крыма. Он также не исключает, что Москва может привлечь "третью сторону", чтобы оказать давление на киевские власти. Чубаров не раз заявлял о недопустимости подачи в Крым воды из Днепра. Эти заявления Молохов назвал "плодом больного воображения" Чубарова.

Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу была прекращена. На днях бывший посол США на Украине Джон Хербст призвал Киев не поставлять воду в Крым. Циничное предложение американца вызвало критику российских политиков.