Путин указал на то, что поспешившие снять ограничения вводят их вновь

Россия продолжит вывозить из-за границы соотечественников, которые не смогли вернуться на родину из-за карантинных мер, принятых властями различных государств. Об этом говорилось на оперативном совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Президент провел встречу в режиме видеоконференции из Ново-Огарево и предложил обсудить сразу несколько вопросов. Это и выход Вашингтона из Договора по открытому небу, и ситуация вокруг Договора СНВ-3.

Разговор в режиме видеоконференции. Среди центральных тем — внешняя политика и диалог с США в условиях, когда с легкой руки Белого дома перестают действовать важнейшие международные документы.

"Несколько вопросов обсудим. Как обычно, это текущие вопросы внутренней безопасности и международной повестки дня. Что касается последней, конечно, надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом Соединенных Штатов из договора по открытому небу , и СНВ-3 скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме, важнейшей не только для нас, но и для всего мира, так и не удалось начать. Поэтому надо поговорить на эту тему", — заявил Владимир Путин.

В центре внимания и борьба с коронавирусом. Многие страны постепенно снимают ограничения, хотя заявлять о полной победе на инфекцией, мягко говоря, преждевременно.

"Прежде всего, конечно, и это понятно, это делают страны, экономика которых сильно зависит от туристической отрасли. Все понятно. Но в некоторых государствах, которые сняли уже вроде бы в связи с улучшением ситуации определенные ограничения, приходится возвращаться вновь к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы это тоже видим, это происходит как раз на наших глазах. Поэтому нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению", — уверен президент.

Тем более что за рубежом все еще находятся тысячи россиян. Для их возвращения организуются вывозные рейсы. Каждый из них — результат колоссальной работы российских дипломатов.

"Сергей Викторович, сколько наших граждан, которые хотели вернуться в Россию, еще не вывезены из-за границы в связи с теми мерами, которые были введены несколько месяцев назад?" — спросил Путин главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"С 18 марта этого года обеспечен вывоз 240 тысяч наших граждан, даже чуть больше. По спискам, которые через оперативный штаб выверяются, остаются 25 тысяч 200 человек. Запланированы около 10 рейсов на ближайшие несколько дней. Каждый раз решения принимаются с учетом эпидемиологической обстановки в стране", — отметил Лавров.

График на ближайшие дни уже сформирован. К примеру, 31 мая в расписании — рейсы из Дели и Афин в Москву. А также рейс из Майами — через Санкт-Петербург. Из Бишкека россияне смогут прилететь в Новосибирск. На 1 июня запланирован вылет в Москву из Мадрида, россиян также доставят из Каракаса и с доминиканского курорта Ла-Романа.