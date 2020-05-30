"Правосудие": американцы потрошат банки и магазины

Перерастающие в погромы демонстрации против полицейского произвола охватили уже десятки городов США. От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса жители выходят на улицы после убийства патрульными афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Город готовится провести еще одну тревожную ночь, власти мобилизуют всю Национальную гвардию, а протестующие уже штурмуют Белый дом. Удастся ли президенту Трампу потушить пожар недовольства и расовой вражды?

Толпа протестующих недовольна всем. Они громят даже штаб-квартиру CNN — канала, который все эти дни был на стороне протестующих. Написав на стене "правосудие", мародеры опустошают магазины, потрошат банки. Анархия на улицах Далласа, Портленда, Детройта — уже 17 штатов США охвачены беспорядками. Белый дом атакован, его спешно блокируют. Защищает президента-республиканца только секретная служба — столичный мэр-демократ полицию на помощь не отправила. "Это не наше дело", — сказала она.

У нынешнего протеста молодое чернокожее лицо. Свою ненависть протестующие выплескивают на полицию. Служебные машины громят и жгут, раненных офицеров с улиц уносят коллеги. В Окленде один сотрудник погиб. В Детройте убит 19-летний митингующий.

"Мы не можем допустить, чтобы ситуация еще больше погрузилась в беззаконие и хаос. Очень важно для семьи, чтобы память о Джордже Флойде была безупречной. Пусть это будет идеальное воспоминание", – призывает Трамп.

Но этот протест уже больше, чем история одного убийства. Недовольство, отчаяние, все, что наболело за месяцы карантина. Были закрыты тысячи предприятий по всей стране. В США появилось 40 миллионов безработных. Без работы остался и тот, из-за кого все началось. Джордж Флойд был охранником в кафе, ночных клубах, но они закрылись на карантин, и он остался не у дел. Сейчас выяснилось, что в одном клубе вместе с погибшим подрабатывал полицейский, который его задушил.

Бывший владелец клуба в Миннеаполисе Майя Сантамария вспоминает: "Они работали вместе в одно и то же время. Только один работал снаружи клуба, а другой внутри".

Пока неизвестно, были они знакомы или нет. Полицейский, например, мог свести счеты с обидчиком. Пока Дереку Шовину предъявлено обвинение в убийстве, а это до 25 лет тюрьмы. По-своему его уже наказала жена, в день ареста подав на развод. Сейчас уже бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовен находится под стражей, он обвиняется непредумышленном убийстве. Однако митингующих быстрый арест полицейского не устроил. Они требуют наказания для всех четверых офицеров, которые участвовали в задержании, но главное, чего им хочется — перемен в отношениях полиции и чернокожих.

"Посмотрите, как с нами обращаются. Как будто у нас вообще нет прав, как будто мы совсем не люди", – выкрикивают они.



Чтобы усмирить протест власти охваченных беспорядками городов вводят комендантские и режимы ЧС.



Справится с толпой ни в городе Миннеаполисе, ни во всей Миннесоте не удается. Впервые в истории штата объявлена полная мобилизация Нацгвардии. Пентагон направляет туда военную полицию.