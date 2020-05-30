Голосование по поправкам в Конституцию: слово – за Роспотребнадзором

30 мая собралась рабочая группа по поправкам к Конституции. Пандемия хоть и вынуждает ее совещаться по видеосвязи, но работу над поправками не останавливает. Все эти дни члены группы постоянно разъясняли смысл планируемых изменений, проводили вебинары и видеоконференции, а Центризбирком вел необходимую подготовку. И уже сейчас итоги этой работы можно оценить по данным новых соцопросов. Как сообщил ВЦИОМ, 93% граждан знают о предстоящем общероссийском голосовании. Большинство намерено принять в нем участие и поддержать предложенные поправки. Тем более что некоторые из них, по мнению участников совещания, на самом деле уже работают. Как пандемия доказала важность обсуждаемых изменений?

Несмотря на пандемию, свою деятельность рабочая группа не прекращала. Поправки в Конституцию обсуждали дистанционно. 30 мая промежуточные итоги подводили в режиме видеоконференции.

"Нам нужно обеспечить информированность граждан, их осведомленность о содержании поправок, главное - сохранить тот уровень доверия, которого изначально нам удалось добиться по отношению к конституционным поправкам, ведь большая часть - это поправки, которые были созданы в соавторстве с нашими гражданами", — сказала сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в основной закон Талия Хабриева.

Информированность, судя по данным ВЦИОМ, уже обеспечили. Последние опросы показали, что о поправках в России знают практически все, причем высокие показатели отмечают во всех возрастных группах. И подавляющее большинство россиян поддерживает внесение изменений в Конституцию - 61%.

Безусловное одобрение граждан вызывает поправка, где говорится, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России и государство обязано обеспечить им социальную поддержку. Также россияне почти единодушно поддерживают изменения, которые предусматривают обязательную ежегодную индексацию пенсий, а также поправку о том, что государство обеспечивает доступность и качество медицинского обслуживания.

Пандемия коронавируса еще убедительнее показала, сколь актуальны эти поправки в Конституцию.

"Мы действительно видим, что сегодня логика очень многих решений органов государственной власти уже идет в логике этих поправок. В первую очередь это касается решений, которые принимаются в целях поддержки наших граждан, поддержки населения", — отметил глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас.

Чтобы иного и быть не могло, важно чтобы в Конституцию были внесены поправки и была прописана норма о социальной направленности государства.

"В отношении поправок по здравоохранению 95% тех, кто принимали участие в обсуждении, считают, что проблема здравоохранения стоит на первом месте. Это, с одной стороны, очень хорошо, с другой, — накладывает обязательства сделать это все быстрее", — считает президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

"Жизнь так распорядилась, что часть поправок в основной закон фактически уже начала работать в связи со сложившейся ситуацией. И вот этот социальный блок, на который, кстати, граждане всегда обращали внимание, мы обращали внимание, он оказался востребованным. И многие наработки наши уже в том или ином виде выложены либо в указах президента, либо в тех федеральных законах, которые мы принимали", — подчеркнул председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Важно, чтобы в Конституции была прописана норма о социальной направленности государства.

Поддержку у граждан находят и другие поправки - о том, что брак — это союз мужчины и женщины, и никак иначе. О том, что работодатель не может установить зарплату ниже прожиточного минимума, о запрете на отчуждение частей территории России. Также изменения в основной закон предполагают запрет чиновникам иметь двойное гражданство или вид на жительство в другой стране. И снятие ограничений для участия в президентских выборах для любого гражданина, включая действующего президента. При этом основы Конституции не затрагиваются.

Более тысячи общественных организаций готовят наблюдателей, чтобы ни у кого не было сомнений в максимальной прозрачности процесса. ЦИК к проведению общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию технически готов. Но еще необходимо убедиться, что все будет безопасно с эпидемиологической точки зрения.

"Мы начали работу по изучению, разработке и созданию дополнительных возможностей и условий для того, чтобы голосование граждан было возможно, чтобы была обеспечена безопасность их здоровья и здоровья членов избирательных комиссий", — заявил начальник правового управления ЦИК Сергей Алешкин.

Рабочая группа продолжит информировать и разъяснять важность и суть поправок в Конституцию.Теперь все ждут, когда свое слово скажут специалисты Роспотребнадзора.