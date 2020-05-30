Расстрел в упор в безлюдном месте: у инкассаторов не было шансов

В Красноярске объявлен план "Перехват" - полиция ищет неизвестных, которые напали на инкассаторов возле отделения банка. Уже очевидно, что налетчики шли убивать. Они сразу открыли огонь на поражение.

Как только инкассаторы выходят из машины, к ним подбегают двое неизвестных. Из-под длинного плаща нападавший достает ружье и расстреливает людей в упор. Добычей преступников стала тяжелая сумка с деньгами — ее забрасывают в багажник "Жигулей" и быстро уезжают.

Первые секунды после нападения, снятые жителями дома. Инкассаторы с тяжелыми ранениями лежат рядом со спецавтомобилем. Очевидцы бегут на помощь. Продавец ближайшего магазина вызывает скорую. До приезда врачей она вместе с жителями оказывает первую помощь, пытаясь остановить кровотечение.

"Изначально сообщалось об одном пострадавшем. Он оказался не один. Наша реанимационная бригада вызывает еще одну", — сказала Наталья Ковальчук, специалист по связям с общественностью Красноярской станции скорой медицинской помощи.

Инкассаторам уже сделали операции. Они находятся в реанимации на аппаратах ИВЛ. По некоторым данным, было похищено больше двух миллионов рублей. На месте нападения полиция нашла гильзы 12-го калибра — такие используются в охотничьих ружьях. Сейчас это ценные улики. Возможно, на гильзах остались отпечатки пальцев.



То, что преступники выбрали для нападения именно это отделение, неудивительно. Рано утром здесь очень тихий район. Есть укромное место, где можно укрыться и дожидаться жертву и, главное, есть выезд на широкую магистраль, по которой очень легко уходить от погони.

На инкассаторских машинах установлены камеры-360. Центр безопасности банка уже в деталях восстановил хронологию нападения.

"Выстрелы, предположительно, были по ногам, и, когда инкассатор удерживал сумку, не отдавал ее, нападавший выстрелил в район груди, вырвал сумку, и они убежали", — пояснил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк".

Полиция уже обнаружила темные "Жигули", на которых скрылись преступники. Нападавшие ее просто бросили во дворах и пересели на внедорожник. На их поиски сейчас брошены все силы полиции. Все въезды и выезды из города перекрыты, проверяют все подозрительные машины.