Медведев: США разрушают архитектуру международной безопасности

Позиция Соединенных Штатов Америки в отношении договора СНВ-3 и их выход из Договора по открытому небу (ДОН) разрушают архитектуру международной безопасности, написал "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В субботу состоялось совещание российского президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ. Путин обратил внимание на необходимость определить позицию РФ в связи с выходом США из Договора по открытому небу. И напомнил, что в скором времени закончится и срок действия договора СНВ-3, эта проблема также требует обсуждения.

Договор СНВ-3 действует до февраля 2021 года.