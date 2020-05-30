Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер по версии Transfermarkt

Финансово-аналитическое издание Transfermarkt составило рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира. Возглавил список аргентинский наставник "Атлетико" Диего Симеоне, заработавший за последний год 40,5 миллионов евро.

Вторым в рейтинге с доходом в 30 млн евро за 12 месяцев стал итальянский тренер миланского "Интера" Антонио Конте, а замкнул тройку испанский специалист Хосеп Гвардиола (27 млн), ныне возглавляющий английский "Манчестер Сити".

Также в десятку вошли Юрген Клопп ("Ливерпуль", 24 млн), Жозе Моуринью ("Тоттенхэм", 23 млн), Зинедин Зидан ("Реал", 23 млн), Эрнесто Вальверде (сейчас без клуба, 19 млн), Фабио Каннаваро (сборная Китая, 14 млн), Массимилиано Аллегри (сейчас без клуба, 13,5 млн) и Рафаэль Бенитес ("Далянь Про", 13 млн).