"Шахтер" на выезде обыграл минское "Динамо" в матче чемпионата Белоруссии

В рамках 11-го тура чемпионата Белоруссии по футболу "Шахтер" на выезде обыграл минское "Динамо" – 1:0. Команда из Солигорска довела беспроигрышную серию в турнире до шести игры – пять побед, одна ничья.

У победителей встречи единственный мяч на 50-й минуте встречи забил нападающий Виталий Лисакович.

"Шахтер" с 21 очком поднялся на третье место в турнирной таблице, а "Динамо", потерпевшее третье поражение в последних пяти матчах, расположилось на 12-й строчке, имея в активе 13 очков.

Напомним, чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний количество заразившихся COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек, из которых 368 тысяч скончались.