Дубль Левандовски помог "Баварии" разгромить "Фортуну"

В матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц-Арены" разгромила "Фортуну" из Дюссельдорфа – 5:0.

Счет в игре на 15-й минуте открыл защитник гостей Матиас Занка Йоргенсен, забивший в свои ворота. В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски (43-я и 50-я минуты) и по разу отличились Бенжамин Павар (29) и Альфонсо Дэвис (52).

"Бавария" довела беспроигрышную серию в бундеслиге до 15 матчей (14 побед, 1 ничья) и с 67 очками лидирует в турнирной таблице, а "Фортуна" расположилась на 16-й строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем туре чемпионата Германии мюнхенцы в субботу, 6 июня, на выезде сыграют с "Байером", а подопечные Уве Реслера в тот же день примут "Хоффенхайм".

Напомним, рестарт Бундеслиги состоялся в субботу, 16 мая. Германия стала первой из европейских стран, кто возобновил матчи чемпионата страны. Ранее турнир был прерван в начале марта из-за угрозы распространения коронавируса.