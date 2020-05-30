Полиция задержала вандалов, гревших воду на Вечном огне

Полиция задержала осквернителей мемориала Воинской славы в подмосковном Одинцове. Вандалами оказались двое мужчин в возрасте 32 и 33 лет. Они поставили на Вечный огонь ведро и помешивали содержимое ведра шваброй. Происходящее сняли на камеру и выложили в сеть, передает "Интерфакс".

Против них возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и захоронениями).

Перед этим полиция Нижнего Тагила (Свердловская область) оперативно нашла подростков, затушивших Вечный огонь. Это ученики 7-го класса местной школы, одному 13 лет, другому — 14. Их поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних.

В последнее время в разных городах России участились случаи неподобающего отношения к мемориалам. Так, в Кронштадте мужчина и две женщины додумались пожарить на пламени сосиски.