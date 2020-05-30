Минздрав одобрил российский препарат против COVID-19

Лекарственный препарат "Авифавир", первый в РФ препарат против COVID-19, произведенный РФПИ и "ХимРар", получил одобрение Минздрава.

"Торговое наименование препарата — "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — Фавипиравир", — приводит РИА Новости выдержку из сообщения государственного реестра лекарственных средств.

О том, что в РФ успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения заболевания, вызываемого коронавирусом, стало известно в конце апреля. Сложнейший процесс производства отечественной лаборатории удалось наладить всего за два месяца.

Опытная партия "Авифавира", направленная в больницы доказала свою эффективность: принимавшие лекарство пациенты выздоровели в два раза быстрее.

Как ожидается, в инфекционные стационары "Авифавир" поступит уже в июне.