"Таким мы Вас еще не видели". Смолов сменил имидж

Нападающий московского "Локомотива", выступающий на правах аренды за испанскую "Сельту", Федор Смолов сменил имидж. Фотографию с новой прической форвард выложил в Instagram, подписав: "Режим изоляции отключен".

Новую прическу футболиста сборной России оценили многие спортсмены. Так, например, экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков в комментариях написал: "Ну наконец-то футбольное фото". "Таким мы Вас еще не видели, Федор Михайлович", – высказался Роман Широков.

Напомним, Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января. 16 февраля Федор впервые отличился за испанский клуб, забив в ворота мадридского "Реала" на седьмой минуте встречи. "Небесные" с 26 очками занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.