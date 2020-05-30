Новый наставник "Локомотива" Марко Николич прибыл в Москву

Новый главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Марко Николич прилетел в столицу России, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в стане "железнодорожников".

Николич должен приступить к своим обязанностям в понедельник, 1 июня. Однако сербу предстоит пройти 14-дневный карантин. На посту главного тренера "красно-зеленых" 40-летний специалист сменит Юрия Семина, контракт с которым Совет директоров "Локомотива" решил не продлевать.

В марте российская премьер-лига был приостановлена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В пятницу, 15 мая, состоялось заседание Исполкома РФС в формате видеоконференции, на котором было принято решение возобновить турнир в июне.

Спустя два дня правительство России сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд.

Напомним, "железнодорожники" в последнем перед перерывом туре на выезде обыграли "Ростов" (3:1) и с 41 очком занимают второе место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России "Локомотиву" предстоит принять "Оренбург".