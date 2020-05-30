Тренер "Баварии" Флик: не дали "Фортуне" ни единого шанса

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался о победе своих подопечных над "Фортуной" из Дюссельдорфа (5:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

"Передо мной стоит цель провести успешный сезон. В "Баварии" ты всегда должен становиться чемпионом, – приводит слова Флика пресс-служба "Баварии". – Для нас было важно показать, что команда не сбавит обороты. Я очень и очень доволен игрой команды. Мы были очень агрессивны и не дали сопернику ни единого шанса", – подытожил специалист.

"Бавария" довела беспроигрышную серию в бундеслиге до 15 матчей (14 побед, 1 ничья) и с 67 очками лидирует в турнирной таблице, а "Фортуна" расположилась на 16-й строчке, имея в активе 27 очков.

Напомним, рестарт Бундеслиги состоялся в субботу, 16 мая. Германия стала первой из европейских стран, кто возобновил матчи чемпионата страны. Ранее турнир был прерван в начале марта из-за угрозы распространения коронавируса.