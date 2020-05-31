Пилотируемый Crew Dragon отправился в свой первый полет

Корабль Crew Dragon компании SpaceX вышел на орбиту и летит к МКС. Это первый за последние девять лет пилотируемый запуск в США и вторая попытка за неделю. Стыковка должна произойти в воскресенье вечером — в отличие от "Роскосмоса", специалисты NASA пока не научились отправлять корабль к МКС по кратчайшей траектории.

50 на 50: так оценивали в NASA шансы запустить Crew Dragon в субботу. За два часа до старта на мысе Канаверал было дождливо. Даже перед вылетом во Флориду в успехе сомневался президент США. И только за 45 минут до старта стало известно, что пуск состоится.

Корабль должен был отправиться на орбиту еще в среду, но когда экипаж уже сидел в нем, а ракету-носитель заправили, старт перенесли из-за плохой погоды. Грузовые корабли Dragon производства частной компании SpaceX уже летали к МКС, но на этот раз состоялся первый за без малого 10 лет пилотируемый полет с территории США.

К МКС отправились опытные астронавты. 49-летний инженер-исследователь Роберт Бенкен и пилот Даглас Хёрли, ему 53 года, он дважды летал в космос. Именно Хёрли пилотировал последний Shuttle в 2011 году. Тогда программу решили закрыть — оказалось слишком дорогой, полмиллиарда каждый старт.

На этот раз не обошлось без многолетней традиции — астронавты взяли на борт маленькую игрушку. Хёли и Бенкен выбрали плюшевого дракона. Момент, когда он начал парить, обозначил, что наступила невесомость.

Подготовка запуска прошла в форме, традиционной для США и любимой Илоном Маском — развлекательного шоу для широких масс. Как и в среду, зрителям трансляции предлагали выкладывать в соцсети фото с тематическими фильтрами, а астронавты отправились к кораблю на электромобиле Tesla, еще одном детище главы SpaceX.

Правда, на этот раз эпатажный бизнесмен на публике не появился. Возможно, он разбирался с проблемами в Техасе, где накануне на полигоне взорвался из-за утечки кислорода уже четвертый прототип корабля Starship. Почетных гостей во главе с президентом США принимал глава NASA Джим Брайденстайн. "Полтора года назад Трамп говорил в обращении к нации, что мы должны отправить американских астронавтов на американской ракете c американской территории. И я про себя подумал: "Нам лучше это сделать". И все это время мы над этим работали. Возможно, мы сделали это с небольшим опозданием, но мы сделали это", — подчеркнул он.

Это последний демонстрационный полет перед тем, как NASA подпишет с частной компанией SpaceX контракт на постоянную доставку людей на МКС. Президент США, наблюдавший за стартом, днем в субботу так и не смог поговорить о старте с Илоном Маском. Журналистам Дональд Трамп заявил, что ему все понравилось. "Когда слышишь этот звук, это рёв, можно представить, как это опасно. Когда чувствуешь дрожь, хотя и стоишь далеко, это удивительно. Прекрасный вид и красивый корабль", — отметил американский лидер.

Интересный момент: NASA объявило, что первая ступень ракеты Falcon-9 после отделения успешно вернулась на плавающую платформу, но момент посадки во время трансляции не показали, хотя камера на платформе была. Вместо этого вывели графику. Многоразовое использование — одна из тех вещей, которой очень гордятся в SpaceX, и с которой постоянно происходят сбои.

Что же касается отправившегося в космос корабля, его полет продлится 19 часов. Отправлять по сверхкороткой траектории корабль к МКС, как это делают в России, в NASA пока не умеют.

Дагласу Хёрли и Роберту Бенкену предстоит проработать на станции около четырех месяцев.