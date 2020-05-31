В торговом центре Благовещенска рухнул лифт с людьми

В минувшую субботу в одном из торговых центров Благовещенска сорвался с высоты второго грузовой лифт, в котором находились двое рабочих. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, начата проверка.

Место происшествия осмотрено следственно-оперативной группой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает "Интерфакс".