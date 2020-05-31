У берегов Курил зафиксировано землетрясение

В Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что в акватории Охотского моря возле южных Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.

Эпицентр сейсмического события располагался в 238 километрах от Южно-Курильска на глубине около 92 километров. Жители Южно-Курильска ощутили землетрясение силой до двух баллов, жители поселка Малокурильское — до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений нет, передает ТАСС.