Операцию "Найти зараженного" провели в Испании

В Испании началось расследование "коронавирусного рейса". Один из пассажиров самолета, который следовал из Мадрида на Канарские острова, скрыл важную информацию. Что из этого вышло?

Это почти спецоперация "Найти зараженного". Пассажиры рейса Мадрид -Лансаротте оказались напуганы появлением бригад специальных служб в аэропорту прилета. Ведь Канарские острова — территория, которую считают наиболее свободной от коронавируса.

"Вошла медсестра и сказала, что они обнаружили положительного пассажира в самолете, и поэтому мы должны оставаться в изоляции в течение 14 дней", — рассказывает одна из пассажирок.

Более ста человек могут теперь пострадать из-за безответственности всего лишь одного пассажира. Как контактировавший с носителем вируса еще в Мадриде мужчина сдал в столице Испании тест, но оставаться в городе и дожидаться результата не стал и свободно долетел до Канарских островов. Пришлось применить специальный протокол. "Мы подписали документ, в котором говорится, что через семь дней мы должны будем пройти тестирование", — говорит другой пассажир.

Минимум через семь дней. Все это время пассажирам может грозить полная изоляция — никаких прогулок и даже походов в магазин. А вдруг они заразились? Власти Канарских островов уже попросили правоохранительные органы начать свое расследование. Эта история заметно ударила по планам открыть туристическое направление.

Обычно для туристов главной оставалась погода, но, кажется, в этом сезоне все поменяется. Решающим критерием остается статистика, а она в некоторых регионах начинает меняться. Конечно, не такими быстрыми темпами, но минздраве остаются еще крайне аккуратными.

Как пассажиров этого рейса проверяли перед посадкой в столице, кто следил за списками сдавших тесты? Вопросов у следствия может быть очень много. Ответов пока нет.

Много вопросов и к вопросу открытия границ. Европейская тавтология между Испанией и Португалией — языки похожи, образ жизни тоже, но только не результаты борьбы с инфекцией. В Лиссабоне решили запустить специальный график открытых кордонов для проезда жителей обеих стран, но мэры приграничных городов пока сомневаются — не рано ли?

В Португалии смертность и число заболевших в десятки раз меньше, но даже несмотря на это власти опасаются вспышек заболевания. Потому на патрулирование пляжей, в том числе, диких, отправляют почти 800 офицеров морской полиции, которые намекают, что в случае беды меняется даже порядок оказания помощи. Представитель национального морского управления Энрике Помбо поясняет: "Использование искусственного дыхания не рекомендуется, это полностью исключено. Если нет оборудования, то нет и шансов на проведения специальных процедур".

На пляжах Франции подобных решений пока нет. У каждой страны — свой сценарий. И, в отличие, от Португалии парки и сады в Париже вновь открываются только сейчас, когда Франция вступает во вторую фазу выхода их карантина.

"Мы очень счастливы, мы ждали этого момента уже три месяца. Дети все время спрашивали, когда мы пойдем в парк", — радуются горожане. Но важные ограничения остаются в силе: сохранять социальную дистанцию, быть в маске, если дистанцию невозможно обеспечить. Физические упражнения в парках разрешены, но групповые занятия по-прежнему под запретом даже на свежем воздухе. Ведь свежий еще не значит полностью безопасный. Этой идеи все еще придерживаются многие европейские вирусологи.