Гибель Джорджа Флойда всколыхнула США

В США протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских охватывают все больше штатов. Манифестанты громят магазины и поджигают полицейские машины. Стражи порядка разгоняют митингующих дубинками и резиновыми пулями. Как оценивают ситуацию американские власти?

Вашингтон. Тысячи демонстрантов пытаются прорваться к Белому дому. Секретная служба и полиция вынужденно заблокировали доступ к нему, движение перекрыто. Тем временем, в Лос-Анджелесе для разгона протестующих стражи порядка пустили в ход слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули и дубинки. Более 400 человек задержали, но митингующих это лишь еще больше разозлило. В результате еще один полицейский автомобиль оказался в огне.

В Атланту, где накануне разгромили штаб-квартиру CNN, отправляют полторы тысячи бойцов Национальной гвардии США. В Нью-Йорке демонстранты настолько агрессивны, что полицейским запрещено проводить одиночное патрулирование улиц. Возмущенные гибелью Дорджа Флойда скандируют лозунги "Жизнь темнокожих тоже имеет значение", "Нет справедливости — нет мира". При этом перекрывают автомагистраль на Манхэттэне и уничтожают машины полицейских.

В Таллахасси задержали водителя грузовика, который въехал в толпу демонстрантов. Обошлось без пострадавших, водителя тут же задержали. А в Портленде полиция не может остановить мародерство — митингующие буквально разгромили один из модных бутиков.

Достается и мирным жителям, чьи дома и машины попадают под горячую руку демонстрантов. "Слезоточивый газ попал мне в апартаменты. Выхожу – а в моей машине разбиты три окна, везде стёкла. Еще у меня в машине лежали какие-то вещи, которые украли. Я прошла сейчас по городу немного, так как я тут рядом. Те банки, которые вчера разбивали, магазины разбивали, витрины – там, конечно, убраны стекла, но там все разрушено", — рассказывает Евгения Шарифуллина.

Тем временем, в Миннеаполисе, где и произошло убийственное задержание Джорджа Флойда, в небо поднялись военные вертолеты., хотя протесты в этом городе сейчас уже носят более-менее мирный характер. Люди активно приносят цветы и свечи к месту задержания Флойда, оно превратилось в мемориал.

Власти Миннесоты опасаются, что из-за массовых протестов резко возрастет число подтвержденных случаев заражения коронавирусом, и просят всех оставаться дома и спокойно дожидаться окончания расследования. "Мы просто просим о сотрудничестве, чтобы помочь нам восстановить порядок на наших улицах. Насилие не должно становиться нормой, обыденностью. Мы должны работать над устранением расовой несправедливости и делать все возможное, чтобы восстановить справедливость в отношении Джорджа", — говорит губернатор штата Миннесота Тим Уолз.

Генпрокурор США заявил, что ответственность за пресечение насилия в ходе беспорядков несут местные власти. В целом Белый дом сейчас расценивает нападения на сотрудников правоохранительных органов как "акты внутреннего терроризма". Президент Трамп обещал остановить митинги, подогреваемые преступниками и вандалами, а еще раскритиковал телеканал CNN, который обвинил в причастности к беспорядкам Россию. Трамп назвал авторов этих материалов "немощными неудачниками с плохими рейтингами" и обвинил их в распространении фейковых новостей. Что касается расследования дела Флойда, то президент США обещал ускорить процесс. "Сотрудники полиции, причастные к этому инциденту, были уволены с работы. Один офицер уже арестован и обвиняется в убийстве. Государственные и федеральные власти выясняют, какие обвинения могут быть предъявлены остальным участникам задержания. Моя администрация поддерживает право мирных протестующих. Но то, что мы сейчас видим на улицах, не имеет ничего общего с правосудием. Память Джорджа Флойда бесчестят бунтовщики, мародеры и анархисты. Насилие и вандализм возглавляют радикалы, которые терроризируют невинных, разрушают рабочие места, вредят предприятиям и сжигают здания", — подчеркнул он.

Тем временем, протесты вышли за пределы США: несколько тысяч человек устроили митинг в Канаде, в центре Торонто. Участники мирного антирасистского шествия требуют сурового наказания для виновных в гибели Джорджа Флойда. В руках демонстрантов плакаты с требованиями – "Упразднить полицию" и "Не трогать чернокожих", чьи жизни имеют значение.