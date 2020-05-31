Москву снова заливает

В Москве и области снова дожди, жителей предупредили о возможной опасности при парковке машин. В МЧС посоветовали не оставлять автомобили у шатких конструкций, а также под деревьями.

Такая же погода была накануне, напоминает телеканал "Россия 24". Из-за ливня в Новой Москве подтопило пешеходный мост. Как подчеркнули в МЧС, этот переход через реку Десну уже давно не используют. А в Подмосковье залило огороды, в воде — десять дачных домов и два участка дороги. Сильнее остальных пострадали районы на западе и северо-западе от столицы.

В воскресенье по прогнозам "желтый" уровень погодной угрозы сохранится до 9 часов вечера.