Вулкан Ключевской выбросил 6-километровый столб пепла

Расположенный на камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 6 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на 90 километров в юго-восточном направлении.

Ключевской — действующий вулкан высотой 4,85 тысячи метров. Он находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. На склоне вулкана в 30 километрах от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира, напоминает "Интерфакс".