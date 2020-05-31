Водитель без прав стал виновником гибели трех человек

В поселке под Красноярском водитель без прав опрокинул автомобиль и въехал в стоящий на обочине магазин. В результате инцидента три человека погибли, еще пятеро пострадали.

Всего в перевернувшемся автомобиле находились восемь человек. Трое пассажиров — две женщины и мужчина — погибли, пять человек госпитализированы. Виновник трагического происшествия проходит медицинское освидетельствование. Уже установлено, что у него не было прав на управление транспортным средством. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает телеканал "Россия 24".