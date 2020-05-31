На юге Перу зафиксировано мощное землетрясение

В воскресенье, 31 мая, на юге Перу произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Эпицентр сейсмического события располагался в 28 километрах от города Лампа с населением около 4,8 тысячи человек, его очаг залегал на глубине 144 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала, передает РИА Новости.