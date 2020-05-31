Украина сообщила об испытании ракеты "Нептун"

Украинские ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" успешно поразили цели, сообщает агентство "АрмияInform" со ссылкой на руководителя КБ "Луч" Олега Коростелева. Коростелев отметил, что особенностями этих испытаний стало то, что боевые пуски ракет осуществляли по двум морским целям практически одновременно – интервал составил всего 2 секунды. Испытания проходили на полигоне Алибей в Одесской области. Цели находились в Черном море, в 85 и 110 километрах от места пуска.

Крылатая ракета Р-360 "Нептун" по утверждению американского издания The National Interest является модернизацией российского противокорабельного комплекса Х-35. Ее вес 870 кг, может нести боеголовку массой до 150 кг, дальность пуска – до 280 км, скорость – до 900 км/ч. Одновременно возможен запуск до 24 ракет.

The National Interest напомнил и о том, что Украина активно участвовала в производстве Х-35 и особенно ее двигателя, поэтому неудивительно, что Киев использует имеющиеся наработки для создания аналогичного вооружения.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил после испытаний, что Украина, разочаровавшись в эффективности западных санкций против России, перешла к тактике запугивания крымчан своим вооружением. Он назвал наглой ложью и беспардонным цинизмом испытание ракет на фоне разговоров Киева о миролюбии и заботе о своих "гражданах, проживающих в Крыму". "Это тактика запугивания крымчан", – цитирует Бальбека РИА Новости.