Скончался трехкратный олимпийский чемпион в спринте Бобби Морроу

Знаменитый американский спринтер, трехкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу скончался в возрасте 84 лет. Бегун, признанный в 1956 году легкоатлетом года, умер 30 мая, сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации.

Вершиной карьеры Морроу стали три победы на Олимпийских играх 1956 года в австралийском Мельбурне. Он стал олимпийским чемпионом на дистанциях 100 и 200 метров, а также в составе сборной США в классической эстафете 4х100 метров. РИА Новости напоминает, что за свою карьеру Морроу установил 11 мировых рекордов.