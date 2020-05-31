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Тема:

Коронавирус 43 минуты назад

31 мая 202010:39

Большая часть мест в пансионатах и отелях Крыма забронирована до сентября

фото: pixabay.com

В мини-отелях и пансионатах Крыма забронированы до сентября 2020 года около 70 процентов номеров. Цены на проживание в них сохраняются на уровне 2018-2019 годов, рассказала ТАСС председатель Ассоциации малых отелей Крыма (АСМОК) Наталия Стамбульникова.

По ее словам, основной поток туристов из других регионов на полуострове традиционно ожидается в июле-августе. Ждут там и туристов из-за границы: как только назовут дату открытия Крыма для отдыхающих, спрос возрастет, уверена глава АСМОК.

Тенденции к росту цен на отдых в 150 отелей и пансионатов, входящих в ассоциацию, Стамбульникова в этом году не видит. По данным проводимого мониторинга, действуют цены 2019, а кое-где — и 2018 года.

Владельцы отелей производят дополнительные закупки необходимых защитных средств в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: рециркуляторов, масок, средств личной гигиены. В номерах будут антибактериальные гели, салфетки и даже кварцевые лампы, хотя этого в требованиях Роспотребнадзора нет.

Глава Крыма Сергей Аксенов на днях сообщил, что с 15 июня отелям и санаториям региона разрешат размещение жителей полуострова при обязательном соблюдении требований Роспотребнадзора. Открытие межрегионального туризма — прерогатива федеральных органов власти.

По мнению главы республиканского комитета по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, возобновление работы отрасли для крымских туристов даст возможность отработать механизм приема отдыхающих в условиях сохранения опасности распространения коронавируса COVID-19. Согласно недавним рекомендациям Роспотребнадзора по работе санаторно-курортных учреждений в этих условиях, отдыхающих рекомендовано расселять по одному, доставлять им обеды в номера и следить за результатами тестирования персонала и гостей на новую коронавирусную инфекцию. Необходима также регулярная дезинфекция. Власти Крыма часть требований считают невыполнимыми и уже попросили правительство РФ исключить их из рекомендаций Роспотребнадзора.

По словам Алексея Черняка, в течение недели власти Крыма будут знать, какие гостиницы и пансионаты выполнили противоэпидемические требования и, соответственно, откроются, а какие — нет. От внутреннего туризма могут выиграть малые средства размещения, говорит он, подчеркивая: "Основной наш турист находится за пределами Крымского полуострова".

Внутренний туризм не спасет отрасль как таковую, но даст возможность отработать все меры и требования Роспотребнадзора, отмечает Наталия Стамбульникова. На летний сезон в Крыму ждут туристов из других регионов страны.

С 15 июня в Крыму планируется очередной этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса. Пока остаются закрытыми спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, крытые бассейны, отели, гостиницы и СПА-центры.

Однако уже с 1 июня на полуострове разрешат занятия спортом и прогулки на открытом воздухе для всех, хотя крымчанам старше 65 лет пока рекомендовано воздержаться от активных прогулок и помнить о существующих рисках.

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