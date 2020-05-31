Эксперты: в борьбе с никотиновой зависимостью важен комплексный подход

Сегодня Всемирный день отказа от табака — хороший повод бросить курить для тех, кто этого еще не сделал, а таких на планете больше миллиарда человек. Сейчас серьезную конкуренцию обычным сигаретам составляют их электронные аналоги. Так ли они безвредны для курильщиков и окружающих, как уверяют многие?

Провести день без сигареты для курящего человека — задача не из легких. Но, главное, начать. Как когда-то сделали во Всемирной организации здравоохранения, провозгласив 31 мая Всемирным днём отказа от табака.

За последние десять лет больше семидесяти миллионов человек смогли справиться с этой пагубной привычкой. После принятия антитабачного законодательства сокращение числа курильщиков наблюдается и в России. И тем не менее – от никотина в мире по-прежнему зависимы больше миллиарда человек. А любая борьба с зависимостью предполагает плановый подход.

Давид Заридзе, президент Противоракового общества России, приглашенный профессор Оксфордского университета, рассказал: "Одним из таких методов врачи называют переход на альтернативные системы доставки никотина. Речь об электронных сигаретах или разнообразных системах нагрева табака. Во-первых, они существенно снижают воздействие вредных выбросов на окружающих. По данным ВОЗ, от пассивного курения в год умирает до шестисот тысяч человек. А, во-вторых, устройства менее опасны для самих курильщиков. Конечно, полностью исключить вредное воздействие систем нельзя, но за счет отказа от продуктов горения в организм человека поступает меньше канцерогенов".

Андрей Лоскутов, исполнительный директор Движения за права курильщиков, президент Российского сигарного союза, дополнил: "Согласно данным ВЦИОМа, выбор в пользу электронных устройств почти для половины курильщиков обусловлен именно меньшим вредом для здоровья. А вот четверть опрошенных использует их в качестве одного из шагов на пути к полному отказу от обычного табака".

Но, чтобы регулировать постоянно растущий рынок электронных девайсов, необходимо разработать единые критерии качества и безопасности подобных систем. Работу по изучению токсичных веществ в обычных и электронных сигаретах по заказу Евразийской экономической комиссии уже начали ученые Всероссийского научно-исследовательского института табака. Однако для полной картины исследования необходимо продолжать.

Евгения Гнучих, заместитель директора по научной работе и инновациям ФГБНУ ВНИИТТИ, пояснила: "Но, тем не менее, использование электронных сигарет, как любых других, вредно для организма. А, значит, эта продукция также должна облагаться акцизами. Налог на все виды систем нагревания и доставки никотина ввели с начала этого года".

Однако законодатели уверены: в погоне за сокращением числа курильщиков уравнивать все устройства и обычные сигареты все же не стоит. Жесткие ограничения провоцируют рост контрафактной и контрабандной продукции. Поэтому главное – правильное регулирование рынка.

Сергей Катасонов, депутат Госдумы РФ, рассказал: "Какие меры в борьбе с курением окажутся наиболее эффективными – станет понятно только спустя время. Однако эксперты сходятся в одном: в борьбе с зависимостью важен комплексный подход. А это и пропаганда здорового образа жизни, и психологическая работа и опора на объективные результаты научных исследований.