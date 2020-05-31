Количество заболевших COVID-19 за сутки превысило 9 тысяч

Оперштаб сообщил новые данные по коронавирусу в России. Сообщается, что за последние сутки выявлены 9,27 тысячи новых случаев заражения (всего 405,8 тысячи), Впервые с конца прошлой недели число заболевших за сутки превысило 9 тысяч человек, суточный прирост — 2,3%. Наибольшее число заболевших COVID-19 в РФ за сутки в Москве — 2595, Подмосковье — 757, Санкт-Петербурге — 369. Наименьшее число случаев за сутки (один) зафиксировано в Ненецком автономном округе. Зафиксировано 138 летальных исходов. 69 человек умерли в Москве, 25 в Подмосковье, 13 в Санкт-Петербурге, девять в Дагестане, пятеро в Нижегородской области.

Россия находится на третьем месте в мире по числу заразившихся, уступая США (1,77 миллиона) и Бразилии (498 тысяч).