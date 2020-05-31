Lindores Abbey Rapid Challenge. Дубов сыграет финал с Накамурой

На крупном онлайн-турнире по шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge завершились матчи 1/2 финала. Как уже сообщали Вести.Ru, первым финалистом стал россиянин Даниил Дубов, а его соперником по решающей встрече будет американец Хикару Накамура, переигравший чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Если Дубов выиграл у китайца Дина Лижэня досрочно, то встреча Карлсена, организовавшего серию онлайн-турниров, и Накамуры продлилась все три дня, отведенные на полуфинал. Чемпион мира легко выиграл первый микро-матч (3:0), что, кажется, его и погубило в дальнейшем: Накамура сначала сравнял счет в серии (2,5:1,5), а затем в решающей встрече оказался терпеливее – 3:2.