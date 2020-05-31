В Роспотребнадзоре объяснили новые правила авиаперелетов

При входе в самолет, нахождении внутри него и на выходе должна соблюдаться социальная дистанция, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Здесь тоже определенное регулирование предполагает, что изменение дистанции, которая соблюдалась на входе в самолет, при нахождении и на выходе, не должно меняться, должно быть социальное дистанцирование. На этом этапе нашей жизни это обязательное условие", — подчеркнула Попова.

Аэропорт должен предоставить столько автобусных рейсов до самолета, сколько это необходимо с условием соблюдения дистанции. "Иначе он не выполнит свои обязательства перед пассажирами", — уточнила глава Роспотребнадзора.