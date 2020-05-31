Инициатива о выплатах на детей до 16 лет принадлежит президенту

Инициатива о выплатах для детей от 3 до 16 лет принадлежит президенту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это президентская инициатива собственная, и не только она", — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что такие решения "не принимаются голословно". "Это а) помочь нуждающимся, б) помогать тем, кто, скажем так, помогает демографии, помогать тем, кто остался без работы", — пояснил представитель Кремля.

"Это семьи с детьми, и это то, что приветствуется и так необходимо нашей стране", — добавил он.