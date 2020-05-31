Мужчина угрожал пассажирам московского метро пистолетом и ножом. Видео

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина, угрожавшего пассажирам столичной подземки, об этом в воскресенье, 31 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным стражей порядка, ранее судимый 30-летний житель Подмосковья устроил дебош в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии московского метро – мужчина ругался и угрожал попутчикам ножом и пистолетом.

Теперь неадекватный пассажир стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство", в настоящее время он заключен под стражу.