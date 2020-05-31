Путин объявит дату голосования по Конституции, "когда посчитает нужным"

Президент призывает опираться на четкие данные по эпидемиологической обстановке в стране, а не "интуичить", и новую дату голосования по Конституции РФ объявит, когда сочтет нужным. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

"Это решения, которые принимает президент России. А вы знаете, что президент всех призывает не "интуичить", а опираться именно на четкие данные ученых, специалистов, профильных ведомств. И вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату", — подчеркнул Песков.

Пока Владимир Путин продолжает работу в дистанционном режиме, и это, по словам его пресс-секретаря, недавно переболевшего коронавирусом, совершенно оправданно.

"Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования. Это оправданно. Это никоим образом не влияет на его рабочий график", — указал Песков.

Он напомнил, что президент активно работает, и выразил надежду, что "уже в обозримом будущем" он вернется к формату публичных мероприятий.