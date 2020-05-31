Попова рассказала, чем займется после пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказала, чем займется после того, как эпидемиологическая ситуация в стране нормализуется.

"Когда жизнь нормализуется я, наверное, позволю себе выходной", — сообщила Попова.

В своем интервью главный санитарный врач также рассказала о необходимости социального дистанцирования на пляжах и в аэропортах.