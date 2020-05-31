31 мая 202012:56

Президент и премьер поздравили "Российский союз молодежи" с 30-летием

AP Images

Российский союз молодежи отмечает 30-летие, свои поздравления в адрес организации направили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поздравительные телеграммы опубликованы на сайте Кремля и портале кабмина.

Глава государства отметил активную работу организации над значимыми социальными, патриотическими и образовательными проектами. Само существование РСМ дает возможность молодежи расти профессионально и приобрести опыт командной работы, считает президент.

Премьер Мишустин указал на динамичное развитие РСМ и его активное сотрудничество как с органами власти, так и с деловыми кругами. Глава кабмина подчеркнул, что работа Союза заслуживает искренней благодарности.

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