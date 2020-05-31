Пушков поддержал исторический экскурс Азарова для "так называемых патриотов"

Ошибочным решением большевиков и КПСС назвал передачу Украинской ССР земель при вхождении в состав СССР сенатор Алексей Пушков. На своей странице в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике оценил заявление бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который заявил, что 1922 году Украина вошла в состав Советского Союза без Харькова, Херсона, Одессы, Донецка, Луганска, Крыма и Львова. А современная политическая элита, так называемые патриоты, только разбазаривает эти "подарки" ценой жизни своих граждан. "Надо было оставить ей "исконные земли" — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю", — пишет Пушков.

Ранее мэр Херсона Владимир Николаенко заявлял, что Причерноморье не имеет никакого отношения к России, а исконно российскими территориями были "только болота под Москвой".