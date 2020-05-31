"Зенит" не продлил контракт с Малафеевым. Экс-вратарь покидает клуб

Бывший голкипер футбольной сборной России и "Зенита" Вячеслав Малафеев больше не работает в питерском клубе. У него истек срок действия контракта и его, судя по всему, не продлили. Будучи заместителем спортивного директора, Малафеев отвечал за трансферы и подписание контрактов с футболистами.

"Пришло время идти дальше", — обратился Малафеев в социальной сети Instagram к своим подписчикам. 41-летний экс-футболист поблагодарил руководство "Зенита", бывших коллег и болельщиков за понимание и поддержку. "Пора получать новые знания и опыт", — заключил бывший игрок и менеджер клуба из Санкт-Петербурга.

О своих ближайших планах экс-вратарь не сообщил. Малафеев выступал за "Зенит" в 1999-2016 годах. В составе питерского клуба футболист четыре раза выигрывал чемпионат России, три раза – Кубок страны, а также брал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.