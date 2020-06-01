Мышьяк, ртуть, формальдегид и другие опасности модной детской игрушки

Исследование модной игрушки — слаймов — провели эксперты Роскачества. Они решили проверить, действительно ли слаймы (лизуны) могут вызвать аллергию и раздражение кожи, являются ли такие игрушки токсичными и потенциально небезопасными для здоровья детей, есть ли различие между промышленным и домашним слаймом.

Слаймы стали культовым феноменом — дети и подростки покупают их и делают дома сами. Об их безопасности для детей спорят главным образом взрослые — родители, преподаватели и врачи. Чтобы подтвердить либо опровергнуть потребительские страхи, эксперты Роскачества и решили провести проверку.

Один из серьезных выводов экспертов — рынок этих игрушек законодательно не регулируется. Российских стандартов на этот тип изделий нет, и далеко не все слаймы, находящиеся в продаже, проходят сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза 008/2011 "О безопасности игрушек". Правда, некоторые производители сертифицируют свои слаймы как игрушки для детей, и их изделия подпадают под соответствующее регулирование и соответствие упомянутому ТР ТС.

Для исследования эксперты Роскачества закупили 14 слаймов домашнего и промышленного производства, реализуемых в Интернете и в специализированных магазинах. Они были произведены в России, Украине и Китае, цена одного слайма составила от 55 до 903 рублей при средней цене 292 рубля за товар.

Все образцы протестировали по 56 показателям, в том числе по 41 параметру безопасности. По результатам не было выявлено превышений по спиртам, толуолу, формальдегиду, ртути и мышьяку — и это хорошая новость. Также эксперты не выявили стафилококка, синегнойной палочки и энтеробактерий.

В слаймах двух торговых марок, однако, были превышены допустимые нормы по количеству микроорганизмов, определяемые вышеупомянутым ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек". Так, нормы по мезофилам, аэробам и факультативным анаэробам в лизунах торговой марки "Добр Бобр" оказались превышены в 6 раз, а в лизуне Thelarek.ru — в 2,2 раза.

Значительное содержание жизнеспособных бактериальных клеток говорит о недостаточно эффективной термической обработке сырья изготовителем, нарушениях санитарных норм или неудовлетворительных условиях хранения. Также в товарах этих двух торговых марок были обнаружились дрожжи и плесень.

В ходе исследования эксперты опровергли распространенный страх потребителей относительно содержания в слаймах бора, который может стать причиной высыпаний на коже рук. В чистом виде бор в состав слаймов не входит, находясь в нем в виде различных соединений. Это может быть, например, такая соль борной кислоты как тетраборат натрия. Содержание его в игрушке эксперты Роскачества определяли, ориентируясь на содержание этого вещества в воде (по ГОСТ 31949-2012). По итогам тестов ни в одном товаре не было обнаружено превышения содержания в 3 процента от массовой доли.

Целый ряд тестов провели эксперты с целью определить, не являются ли слаймы токсичными, не могут ли они спровоцировать аллергию и раздражение кожи. Все исследованные игрушки соответствуют ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Они не имеют аллергенных свойств, не раздражают слизистую оболочку глаз и кожу.

В ходе исследования выявлялась также потенциальная возможность острого отравления. Опасным не был признан ни один товар. Вещества, из которых сделаны слаймы, не накапливаются в организме, не обладая должным кумулятивным эффектом, чтобы вызывать отравление.

Детская игрушка не должна быть пожароопасной, воспламеняться и выделять ядовитые и вредные газы. Слайм как игрушка на полимерной основе от огня может лишь высохнуть и обуглиться. Однако среди 14 исследованных торговых марок один лизун Poopsie во время испытаний все же загорелся. Результатом может стать возгорание легковоспламеняющихся вещей, оказавшихся по соседству с игрушкой.

Согласно ТР ТС 008/2011, детские игрушки для детей старше трех лет (подразумевалось, что ребенку младше этого возраста родители просто не дадут слайм в качестве игрушки) не должны иметь интенсивность запаха более 2 баллов по 5-балльной шкале. Резкий запах на 3 балла имели слаймы 4 торговых марок: Slime Vime, Attivio, Ninja и Slime by Lenetta. Слаймов с резким запахом лучше избегать как потенциально небезопасных.

Эксперты проверили прочность и герметичность упаковки слаймов. Самой ненадежной оказалась упаковка игрушки от Poopsie — она негерметичная, такая не выдержит падения и сильного сжатия.

Эксперты также проверили, содержит ли маркировка слаймов всю необходимую информацию — дату изготовления, наименование и местонахождение производителя, информацию для связи с производителем или экспортером, минимальный возраст ребенка, которому предназначена игрушка, знак ЕАС, подтверждающий соответствие продукции нормам стран Таможенного союза. Такая информация отсутствовала на маркировке пяти игрушек домашнего производства.

Роскачество направило распространителям Slime Vime, slimedesign, Thelarek.ru и slimeo.ok претензионные письма, и все компании уже пообещали внести изменения в этикетку. Маркировка игрушки "Слайм Суперсила" не содержит предупредительной надписи о необходимости осторожного обращения с игрушкой.