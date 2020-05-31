Департамент полиции Фергюсона эвакуировали из-за беспорядков

Практически весь персонал полицейского департамента Фергюсона (Миссури) был эвакуирован на фоне беспорядков, сообщает CNN. Продолжают работать только оперативные сотрудники. В ходе акции протеста в офицеров бросали фейерверки, кирпичи, камни и бутылки. Здание участка сильно повреждено.

Протестующие в Фергюсоне поддержали акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вспыхнувшие из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией. В 2014 году Фергюсон сам становился очагом протестов после гибели темнокожего подростка летом 2014 года от рук офицера полиции. Полицейский утверждал, что действовал в целях самообороны. По словам очевидцев, Браун не был вооружен: в тот момент, когда Уилсон открыл огонь, он стоял с поднятыми руками.

Обстановка в городе напряженная, мэром Фергюсона введен комендантский час.