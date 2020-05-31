Таксист и его пассажир погибли в столкновении с внедорожником в Омске

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии с летальным исходом, произошедшей в ночь на воскресенье, 31 мая, на улице Богдана Хмельницкого в Омске.

По предварительным данным, озвученным пресс-службой регионального УМВД РФ, водитель внедорожника Mercedes G-Class совершил разворот, после чего столкнулся с такси Renault Logan.

На месте ДТП скончались водитель и пассажир Renault, еще одна пассажирка такси получила перелом бедра и была доставлена в больницу.