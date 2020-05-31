Платные камеры комфорт-класса распространяются на Украине

Министр юстиции Украины Денис Малюська и его заместитель Алена Высоцкая посетили Запорожский СИЗО и Вольнянское учреждение исполнения наказаний номер 11, где в рамках эксперимента открыты платные камеры с улучшенными условиями размещения для заключенных.

В Запорожском СИЗО, рассчитанном на содержание 700 человек, пока будет работать одна платная камера. Это довольно большое помещение, в 22,5 квадратных метра, в нем четыре кровати, душ, телевизор, холодильник и микроволновая печь. Пребывание в такое камере обойдется заключенному в 570 гривен в сутки (это 21,24 доллара), в неделю — 1990 гривен (74,14 доллара), в месяц — 3410 гривен (127,05 доллара).

В Вольнянском учреждении тоже одна платная камера. Комната площадью 14,5 квадратных метра рассчитана на двух человек. Здесь пребывание стоит 540 гривен в сутки (20,12 доллара), в неделю — 1900 гривен (70,79 доллара), в месяц — 3260 гривен (121,46 доллара).

"Финансирования не хватает, и нам нужно его зарабатывать", — заявил Малюська. Его высказывание размещено на странице ведомства в Facebook.

Министр пояснил, что главные задачи экспериментального проекта Минюста — убрать коррупцию и заработать деньги для ремонта камер.

В рамках эксперимента первые платные камеры были открыты в начале мая в Киеве. Проект рассчитан до 2021 года. Далее, исходя из его результатов, власти будут принимать решение о законодательном закреплении такой услуги.