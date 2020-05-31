Правительство готовит общенациональный план по восстановлению экономики

После того как пик коронавируса в России пройдет, можно заниматься налаживанием новой жизни. Власти решают текущие проблемы, но 1 июня правительство представит президенту и общенациональный план восстановления экономики — стратегический документ по конструкции жизни в послекоронавирусный период.

Свежие кадры из "красной зоны" 2-й городской больницы Махачкалы. Здесь уже работают московские врачи. Целая медицинская бригада приехала на помощь дагестанским коллегам.



Такой же медицинский десант высадился в клиниках Северной Осетии - здесь уже обошли все госпитали.

В Ингушетии приступили к лечению.

В Забайкалье, Владимирской и Псковской областях медики осматривают местный обсерватор.

Все это - по личному указанию президента, которое он высказал на встрече с московским мэром. Попросил столицу поделиться бесценным опытом.

"В Москве эпидемиологическая ситуация и нагрузка на систему здравоохранения постепенно стабилизируются и снижаются. Сейчас, конечно, нужно помочь тем регионам — а такие еще есть у нас — где положение дел пока остается сложным, и требуется дополнительная помощь, что называется, прямо на месте", — заявил Владимир Путин.

"Владимир Владимирович, все выполним в обязательном порядке, доложу вам отдельно о результатах. Кроме врачей направим туда средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты, то есть все необходимое для того, чтобы комплексно оказать поддержку работе медицинских систем в этих регионах", — отметил Сергей Собянин.

Диагностику и лечение, опробированные в Москве, теперь применяют во всех неблагополучных с эпидемиологической точки зрения регионах страны.

В Дагестане ситуацию тоже удалось стабилизировать. Тут работают и российские военные — развернули три полевых госпиталя, в которых — новейшее оборудование и самые квалифицированные инфекционисты. Войска химзащиты шаг за шагом обрабатывают города.

"В Республике Дагестан для борьбы с пандемией задействованы более 300 военнослужащих, около 100 единиц специальной военной техники", — сказал министр обороны Сергей Шойгу.

"Сейчас вы работаете в Дагестане, в других регионах России, специалисты Министерства обороны действуют мужественно и грамотно, оперативно локализуя очаги инфекции. Так же четко была решена задача и по развертыванию 16 многопрофильных медицинских центров в субъектах Федерации", — подчеркнул президент.

Новые стандарты, продиктованные эпидемией. В Башкирии специализированную больницу построили за 55 дней — рекордный срок, но от скорости реагирования сейчас зависят жизни людей.

"Продумано, что медицинский персонал в случае необходимости имеет возможность находиться при медицинском учреждении, то есть это общежитие для временного пребывания персонала. Это тоже вопросы безопасности и медиков, и их семей", — заявим Михаил Мурашко, министр здравоохранения.

Это — задел на будущее. Но при этом нельзя оставлять без внимания и текущие заботы страны — они тоже ежедневно под контролем.

"Самое главное - людей поддержать, чтобы мы за той главной темой, которой сейчас занимаются все, а именно за борьбой с коронавирусной инфекцией, не забывали о текущих делах, а они для очень многих людей, для сотен, а иногда для тысяч, выходят на первый план", — сказал Владимир Путин.

В регионах — сезонные стихийные бедствия. На северо-западе — в Архангельской и Вологодской областях — наводнения, от снабжения отрезаны целые поселки. А губернаторы жалуются: еще не все последствия прошлогодних паводков устранены.

"Порядка семидесяти километров дорог размыто. Около 200 миллионов рублей потребуются на восстановление", — сказал Владимир Уйба, временно исполняющий обязанности главы Коми.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы изыскать озвученные средства", — пообещал Евгений Дитрих, министр транспорта РФ.

На Дальнем Востоке — лесные пожары. И срочно нужны новые пожарные части.

"Я обращаю внимание всех руководителей регионов, везде, где происходят события подобного рода, нужно дойти до каждой семьи, чтобы поддержать людей, помочь им, подставить плечо", — заявил Владимир Путин.

Помощь должна прийти к каждому. Это касается и чрезвычайных ситуаций, и рынка труда - из-за коронавируса в стране растет количество безработных, в общей сложности их уже почти два миллиона. Проблемой правительство и лично премьер занимаются особо.

"Ситуация с коронавирусом серьезно повлияла на состояние рынка труда. В этих условиях многим работодателям пришлось перестраивать свою работу, с одной стороны, чтобы защитить своих сотрудников от заболевания, с другой, — чтобы обеспечить работу предприятий", — подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

Принят новый пакет мер поддержки: если человек не смог трудоустроиться в положенный по закону срок, государство будет ему платить пособие по безработице дополнительные три месяца. Сам размер минимальной выплаты увеличен втрое. А предприниматели, которые потеряли свой бизнес, могут рассчитывать на пособие, равное прожиточному минимуму.

Все льготы, пособия и субсидии можно оформить онлайн, но традиционные многофункциональные центры — этой сейчас еще один, дополнительный, инструмент для оказания помощи населению, поэтому и открыли их в Москве прежде всего. На первый взгляд — немноголюдно, предварительная запись и соблюдение безопасной дистанции, но воспользоваться государственными услугами здесь могут до 30 тысяч посетителей ежедневно.

Для всех безработных с детьми — по три тысячи рублей ежемесячно на каждого ребенка, и это теперь даже для тех, кто был уволен до эпидемии. Отдельно говорят о трудоустройстве выпускников вузов. Понятно, что ситуация неординарная.



"Совместно с Министерством труда мы намерены создать механизм прямого взаимодействия выпускников с работодателями, используя портал "Работа в России", — пояснил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Работодатели — малый и средний бизнес — освобождены от налогов на три месяца. Нуждающиеся компании получили единовременную субсидию — по минимальной зарплате на каждого сотрудника. Можно взять еще и кредит в банке под минимальные проценты — на зарплату - и его потом не отдавать. При условии, что на предприятии будет сохранен коллектив.

"Еще раз обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах России: внимание к ситуации на рынке труда, к проблемам граждан, столкнувшихся с безработицей, должно быть максимальным на всех уровнях власти. Важнейшая задача — создать условия для того, чтобы люди возвращались к нормальной работе, но, конечно, с соблюдением всех требований безопасности. И нужно шаг за шагом экономику открывать, открывать ее ключевые отрасли. И решение этих проблем — важнейшая задача общенационального плана действий по восстановлению экономики", — заявил президент.

Общенациональный план по восстановлению российской экономики правительство должно представить президенту уже 1 июня.