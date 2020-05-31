1 июня 12 российских регионов смогут смягчить ограничения

27 мая Минздрав России утвердил новые методические рекомендации по ведению статистики смертности, связанной с COVID-19. Необходимость разработки нового документа определили свежие рекомендации Всемирной организации здравоохранения. По ним в статистику летальности входят не только случаи, когда СOVID-19 стал основной причиной смерти, но также случаи, когда вирус с высокой долей вероятности обострил другое основное заболевание.

Важно, что в России медицинскую статистику в ходе эпидемии можно вести точнее, поскольку влияние коронавируса на человеческий организм изучено лучше, чем в других странах. Результат объясняется просто: у нас патологоанатомические исследования тканей проводятся в ста процентах случаев смерти с диагнозом COVID-19, либо с симптомами коронавируса. Это позволяет лучше понять сущность болезни, а значит, и более точно подходить к ее лечению. Скрупулезная исследовательская работа оформлена в первый в мире медицинский атлас тяжелейших изменений в легких умерших от коварного вируса.

Коронавирусных больных становится все меньше, а значит, медики могут возвращаться к своей привычной работе. Только за 4 дня в Боткинской больнице были проведены 179 плановых операций. Но оперировать, как прежде, уже нельзя. Хирурги — в защитных щитках и очках. 70% операций на брюшной полости в больнице имени Боткина — лапароскопические — через небольшие разрезы. Так пациент быстрее выздоравливает, и его можно выписать на следующий день. Меньше возможность подхватить больничную инфекцию.

"В первую очередь приоритет отдается безопасности, чтобы исход операции был благоприятный не только с хирургической точки зрения, но и с эпидемиологической", — отметил Виктор Якомаскин, заведующий хирургическим отделением №17 ГКБ имени С. П. Боткина (Москва).

Сейчас крупнейшая больница в Москве — имени Боткина — стремится вернуться к прежним, докоронавирусным, показателям: 800-900 плановых операций в неделю.

- Какая реакция у врачей на то, что все возвращается?

- Хирурги соскучились по плановым операциям, потому что это наше любимое дело, это наша любимая профессия, — сказал заместитель гланого врача Боткинской больницы Владимир Бедин.

- Все, кто делал плановую операцию во время эпидемии в Боткинской больнице, не подцепили коронавирус?

- Те, пациенты, которые у нас оперировались в плановом порядке, выписаны с выздоровлением.

Врачи даже в чистых зонах готовы к нештатным ситуациям. Борьба за каждого пациента идет до последнего. И это — главная причина, почему в России такая низкая смертность.

"На мой взгляд, мы очень оперативно отреагировали на вызов новой коронавирусной инфекции и достойно его выдержали. Мы анализируем все то, что дают наши коллеги зарубежные, анализируем этот опыт, и как только появляется новая версия методических организаций, она сразу же внедряется в клиническую нашу жизнь, сразу же пациенты снабжаются препаратами", — заверила Оксана Драпкина, член-корреспондент РАН, профессор, директор НМИЦ ТПМ Минздрава РФ.

Японская журналистка госпожа Токуяма убедилась в этом на личном опыте. Заболела в Москве, попала в больницу, где ей спасли жизнь. Об этом написала статью для японского издания JB-Press. "В России, даже несмотря на то, что я являюсь здесь иностранкой, меня сразу же госпитализировали в больницу при первых симптомах, не дожидаясь результатов теста. И мне повезло, что я сразу же получила соответствующее лечение", — отметила журналистка.

В интервью "Вестям недели" госпожа Токуяма рассказала о своих впечатлениях: "Япония сознательно не делает много тестов. А в России — наоборот. И здесь увеличивают количество тестов. Еще результат теста не пришел, а все равно уже начинают лечить пациента".

Японская журналистка не верит в миф о заниженных цифрах смертности. "В больнице, где я лежала, было очень свободно. У всех есть и телефон, полностью скрыть какую-то информацию, особенно ту, которая касается смерти человека, просто невозможно", — подчеркнула она.

Учет смертности в России — максимально прозрачный. По коронавирусу — тотальный контроль. В ста процентах случаев проводится патологоанатомическое исследование. Это нужно врачам, чтобы корректировать тактику лечения. Именно так, например, и стало ясно, что больным с этой инфекцией надо назначать препараты, которые будут разжижать кровь.

"Такие особенности, которые уже после первых вскрытий стали ясны. Тяжело поражается сосудистая система, возникают тромбозы, тромбоэмболии, острая почечная недостаточность. Это позволяло нашим клиницистам внедрять новые протоколы лечения, уточнять прогноз больных, понимать прогноз дальнейшего развития заболевания и таким образом спасать жизни людей", — заявил Олег Зайратьянц, внештатный специалист по патологической анатомии, заведующий кафедрой патологической анатомии МГМСУ имени А. И. Евдокимова.

Кстати, посмертные исследования у каждого умершего с подозрением на коронавирус делают только в России. И по критериям даже более строгим, чем это предписывает Всемирная организация здравоохранения. Ведется четкий учет по трем категориям: вирус стал причиной смерти, вирус усугубил хроническое заболевание или же был в организме, но смерть наступила по другой причине.

"Сегодня многие страны вообще сваливают в одну кучу статистику по смертности. Есть превышение смертности, очень хорошо, давайте мы все это спишем на коронавирус, свалим все это в кучу. Но от этого никому лучше-то не будет. На самом деле картина намного сложнее, она состоит из того, что человек имеет тест на коронавирус положительный, действительно умер от коронавируса. А есть неочевидная вещь, которая тоже раскладывается на отдельные направления. Например, целый ряд болезней спровоцирован коронавирусом. То есть он не был основной причиной, он просто спровоцировал ускорение онкологии, инсульта, инфаркта и так далее. Мы сгруппировали эти болезни, эти случаи, где явно видно, что коронавирус постарался и он был причиной. Еще одно — это когда мы видим, что у человека был положительный тест на коронавирус, но он умер точно не от этого. Ну, человека машина сбила, а у него тестом на коронавирус был положительный, вы не будете писать, что он от коронавируса умер", — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вот цифры за апрель на основании данных Департамента здравоохранения Москвы. 636 человек умерли от коронавирусной инфекции. Это подтверждено лабораторными исследованиями. Еще 169 человек имели отрицательные тесты на коронавирус, но на основании патологоанатомического исследования и клинических признаков специалисты заключили, что, скорее всего, причиной смерти стал именно COVID. Таким образом, к коронавирусу отнесены все, даже спорные случаи. Еще 756 человек имели положительный тест на коронавирус, но умерли от других причин. При этом указано, что у 360 из это самой большой группы коронавирус мог повлиять на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений.}

Американский Университет Хопкинса публикует свои графики, связанные с подсчетом умерших по всем странам мира: десятка стран, где больше всего сейчас умирают вообще и от коронавируса в частности. Первый график — число погибших в пересчете на 100 тысяч населения среди здоровых и выявленных с коронавирусом. В Бельгии, например, сейчас это цифра 82,56, в Испании — 58,5 сотых, России в первой десятке нет.

А второй график, составленный американскими учеными, демонстрирует смертность от COVID. Опять же страшные цифры в Бельгии - 16,2%. В Великобритании — 14%. .В США — 5,9%. Россию снова в этом траурном списке не найти.

И залог успеха в том, что сумели сработать на опережение вируса. В кратчайшие сроки возвели новые стационарные больницы. Переоборудовали действующие, построили временные госпитали. Причем их оборудовали не хуже стационарных инфекционных больниц: высокоспециализированные койки, аппараты ИВЛ, система подведения кислорода и специальная вентиляция. Общее количество по России — 177 тысяч коек под больных с коронавирусом.

"Видя мощную динамику развития коронавируса в других странах, видя, какой дефицит медицинской системы коечного фонда был там, сделали выводы. Мы подстраховались, сделали мощный задел, запас медицинских центров для борьбы с коронавирусом. Самый страшный сценарий миновал. Мы были на самом деле где-то вот на грани. Но прошли это благодаря совместным усилиям президента, правительства, правительства Москвы, медицинских работников всех уровней и всех направлений, москвичей, которые ответственно относились к этому. Миновало это все, этот страшный пик. Но что с этим дальше делать? Я говорил с президентом, обсуждали этот вопрос. Понятно, что сегодня это не нужно. Но мы сегодня имеем больше 20 тысяч коек стационарных, выведенных из нормальной плановой работы, которая раньше работала на все население по всем видам больных. Ненормальная ситуация. Она не может продолжаться долго. Поэтому приняли решение постепенно выводить больницу за больницей из специализации борьбы под COVID нормальную плановую помощь", — заявил Сергей Собянин.

Большая работа уже начата в профильных центрах, где и во время пика делали все, чтобы не потерять своих пациентов. Например, больных рассеянным склерозом. Это аутоиммунное заболевание, которое поражает в основном молодых людей. Если не лечить, отказывают зрение, руки и ноги. От постоянного наблюдения и бесперебойной получения лекарств напрямую зависит то, сколько и как будет жить больной.

Лечение рассеянного склероза может быть очень дорогим — 500 тысяч рублей за одну капельницу. Но благодаря этому пациенты получают возможность вести нормальную жизнь, работать, рожать детей и не садиться в инвалидную коляску. Чтобы не прерывать лечение, в одной московской больнице — имени Вересаева — смогли объединить функции всех столичных центров по рассеянному склерозу - это около 10 тысяч пациентов.

"Мы получили колоссальный опыт, увидели, что мы фактически в три раза увеличили объем мощности дневного стационара и мощности в плане пролеченных больных, тем самым практически полностью обеспечили им лечение", — подчеркнул главврач больницы имени Вересаева Игорь Парфенов.



В Красноярском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии плановых операция пока нет — только экстренные. Из Тывы, Норильска сюда везут детей, которые не могут ждать. У трехмесячного Егора была острая сердечная недостаточность. Врачи и Егор с этим справились. Детское отделение полностью изолировано. С потоком пациентов из другого крыла, где ведут прием с COVID-инфекцией, не пересекаются.

В Осетии тех, кто болеет не коронавирусной инфекцией, из Владикавказа и других районов привозят в алагирскую больницу. Практически все койки заняты.

В Екатеринбурге, в 40-й клинической больнице, одновременно в разных корпусах ведут лечение пациентов с инфекцией и без.

Наращивать объемы плановой помощи начинают в Центре терапевтической и профилактической медицины. Здесь занимаются нарушениями сердечного ритма. Обычно в стационарах — 140 пациентов, сейчас — едва ли половина — режим изоляции. В палатах, рассчитанных на четверых, размещают максимум двоих. У русского болгарина Ненко Вдовина ситуация была экстренная, но сейчас стоит вопрос как раз о плановой операции.

"У меня был сердечный приступ. Должен отметить, что врачи среагировали быстро", — сказал Ненко.

Благодаря врачам уже 1 июня 12 российских регионов смогут вздохнуть поспокойнее и частично отменить ограничения по коронавирусу.